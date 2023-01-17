Петипа Мариус Иванович
Место рожденияМарсель
Дата рождения11.03.1818
Дата смерти14.07.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Марсель
Место жительства
С 1847
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.07.1910
Гурзуф, Ялта, Республика Крым