Петипа Мариус Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петипа Мариус Иванович

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Место рождения

Марсель

Дата рождения

11.03.1818

Дата смерти

14.07.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Марсель
Место жительства
С 1847
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.07.1910
Гурзуф, Ялта, Республика Крым
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