Трошкова (Вятчанина) Варвара Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти12.07.1914
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Вятчанин Сергей Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1864
Рождение ребёнка
10.07.1866
Сын: Трошков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1869
Дочь: Трошкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1870
Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1873
Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1876
Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1879
Дочь: Трошкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1883
Дочь: Богатырева (Трошкова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович
Смерть
12.07.1914