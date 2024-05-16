Трошкова (Вятчанина) Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрошкова (Вятчанина) Варвара Сергеевна

Трошкова (Вятчанина) Варвара Сергеевна

Место рождения

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

12.07.1914

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Вятчанин Сергей Осипович

Мать: не указана

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1864

Муж: Трошков Иван Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.07.1866

Сын: Трошков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1869

Дочь: Трошкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1870

Сын: Трошков Петр Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.12.1873

Сын: Трошков Даниил Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1876

Сын: Трошков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1879

Дочь: Трошкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.01.1883

Дочь: Богатырева (Трошкова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1887

Сын: Трошков Стефан Иванович

Отец ребёнка: Трошков Иван Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
12.07.1914
Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.