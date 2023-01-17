Крупина Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 03.12.1880
Дата смерти26.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.12.1880
Отец: Кузьма Гаврилов
Мать: Евдокия Михайловна
Бракосочетание
06.02.1911
Рождение ребёнка
13.01.1912
Сын: Крупин Степан Арсентьевич
Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич
Рождение ребёнка
24.07.1913
Дочь: Олимпиада Арсентьевна
Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: Екатерина Арсентьевна
Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич
Рождение ребёнка
07.03.1916
Дочь: Легконравова Александра Арсентьевна
Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич
Россия
Рождение ребёнка
20.06.1918
Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич
Рождение ребёнка
13.12.1919
Сын: Крупин Леонид Арсентьевич
Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
26.11.1959
Причина смерти: Коронарокардиосклероз