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Крупина Анна Кузьминична

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Место рождения

Яковлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 03.12.1880

Дата смерти

26.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.12.1880

Отец: Кузьма Гаврилов

Мать: Евдокия Михайловна

Яковлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Крупин Арсентий Ананьевич

Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Крупин Степан Арсентьевич

Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич

Рождение ребёнка
24.07.1913

Дочь: Олимпиада Арсентьевна

Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: Екатерина Арсентьевна

Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1916

Дочь: Легконравова Александра Арсентьевна

Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич

Россия
Рождение ребёнка
20.06.1918

Сын: Крупин Борис Арсентьевич

Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич

Борзынино, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1919

Сын: Крупин Леонид Арсентьевич

Отец ребёнка: Крупин Арсентий Ананьевич

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
26.11.1959
Причина смерти: Коронарокардиосклероз
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