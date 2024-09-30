Райккерус (Лайтинен) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Райккерус Петр
Рождение ребёнка
25.09.1829
Сын: Райккерус Михаил Петрович
Отец ребёнка: Райккерус Петр
Рождение ребёнка
18.10.1831
Сын: Райккерус Матвей Петрович
Отец ребёнка: Райккерус Петр
Рождение ребёнка
29.09.1835
Дочь: Лавонен (Райккерус) Мария Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр
Рождение ребёнка
14.01.1839
Отец ребёнка: Райккерус Петр
Смерть
1872