Райккерус (Лайтинен) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Лайтинен) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1872

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райккерус Петр

Рождение ребёнка
25.09.1829

Сын: Райккерус Михаил Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.10.1831

Сын: Райккерус Матвей Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1835

Дочь: Лавонен (Райккерус) Мария Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.01.1839

Сын: Райккерус Иван Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1872

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