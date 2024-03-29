(Попова) Анна Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Анна Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1917

Отец: Попов Евфим Никитич

Мать: Попова Феодосия Евфимовна

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