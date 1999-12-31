Амельчаков Кузьма Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмельчаков Кузьма Васильевич

Амельчаков Кузьма Васильевич

avatar

Место рождения

Черниговская область, Украина

Дата рождения

12.10.1904

Дата смерти

13.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
01.01.1944

Дочь: Врагова Зоя Кузьминична

Мать ребёнка: Амельчакова Евдокия Васильевна

село Новокурск, Бейский район, республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амельчакова Евдокия Васильевна

Смерть
13.04.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close