Амельчаков Кузьма Васильевич
Место рожденияЧерниговская область, Украина
Дата рождения12.10.1904
Дата смерти13.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская область, Украина
Рождение ребёнка
01.01.1944
Дочь: Врагова Зоя Кузьминична
Мать ребёнка: Амельчакова Евдокия Васильевна
село Новокурск, Бейский район, республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1985