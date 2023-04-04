(урожд. Горяинова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(урожд. Горяинова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1895

Сын: Арцимович Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
26.10.1897

Сын: Арцимович Михаил (Михалик)

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
22.04.1899

Дочь: Ежова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
13.09.1901

Дочь: Мариамна Михайловна

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
17.03.1903

Сын: Арцимович Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
05.10.1904

Сын: Арцимович Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцимович Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович

Смерть
1960
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