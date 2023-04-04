(урожд. Горяинова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1895
Сын: Арцимович Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
26.10.1897
Сын: Арцимович Михаил (Михалик)
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
22.04.1899
Дочь: Ежова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
13.09.1901
Дочь: Мариамна Михайловна
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
17.03.1903
Сын: Арцимович Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
05.10.1904
Сын: Арцимович Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арцимович Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Арцимович Михаил Викторович
Смерть
1960