Гвоздев 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздев 1

Гвоздев 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кисиль (Гвоздева) Наталья

Мать ребёнка: Гвоздева (Мостачёва) Елена Антоновна

Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гвоздева (Мостачёва) Елена Антоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.