Гвоздев 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кисиль (Гвоздева) Наталья
Мать ребёнка: Гвоздева (Мостачёва) Елена Антоновна
Софрино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно