Аксинья Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстифей Никифорович

Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Меньшак Никифорович

Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор Большак Никифорович

Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрожжин Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федул Никифорович

Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улита Никифоровна

Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Никифорович

Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Никифорович

Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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