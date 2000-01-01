Аксинья Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстифей Никифорович
Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Меньшак Никифорович
Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фёдор Большак Никифорович
Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федул Никифорович
Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улита Никифоровна
Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Никифорович
Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Никифорович
Отец ребёнка: Дрожжин Никифор Михайлович
Смерть
Неизвестно