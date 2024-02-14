Хусаинов Хамза Гумарович
Место рожденияс.Таймасово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Гумар Хайруллович
Мать: Хусаинова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусаинова Загида
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Смерть
Неизвестно