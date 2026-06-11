Тертышная Ульяна Стефанова
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Супруги
Тертышный Петр Григорьев1809 г.р.
Дети
(Тертышная) Марфа Петрова1831 г.р.
Тертышный Василий Петров1834 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Тертышная) Марфа Петрова
Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Тертышная) Марья Петрова
Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Тертышная) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев
Смерть
Неизвестно