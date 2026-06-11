Тертышная Ульяна Стефанова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Тертышная Ульяна Стефанова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Тертышный Петр Григорьев1809 г.р.
Дети
(Тертышная) Марфа Петрова1831 г.р.
Тертышный Василий Петров1834 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тертышный Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Тертышная) Марфа Петрова

Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Тертышный Василий Петров

Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Тертышный Матвей Петров

Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Тертышная) Марья Петрова

Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Тертышный Иван Петров

Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Тертышная) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Тертышный Савва Петров

Отец ребёнка: Тертышный Петр Григорьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.