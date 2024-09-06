Нигколова Замира Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Нигколова Замира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кесаева Светлана (Хорческа) Лазаревна

Отец ребёнка: Кесаев Лазерь Дзандаровичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кесаев Ермен Лазаревич

Отец ребёнка: Кесаев Лазерь Дзандаровичь

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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