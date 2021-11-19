Корнеева (Капитанова) Анастасия Степановна 18.03.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корнеева (Капитанова) Анастасия Степановна

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Место рождения

Городецкие Выселки, Захаровский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.03.1928

Дата смерти

19.11.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928

Отец: Капитанов Степан Фёдорович

Мать: Капитанова (Шарашкина) Наталья Дмитриевна

Городецкие Выселки, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Иван Федорович

Рождение ребёнка
10.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Иван Федорович

Городецкие Выселки, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Иван Федорович

Городецкие Выселки, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
19.11.2021
Москва, город федерального значения Москва

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