Корнеева (Капитанова) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения18.03.1928
Дата смерти19.11.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнеев Иван Федорович
Рождение ребёнка
16.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корнеев Иван Федорович
Смерть
19.11.2021
Москва, город федерального значения Москва