Лошицкий Александр
Место рожденияКазахстан, Алмаатинская обл. Илийский р-он, п Или
Дата рождения05.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1958
Отец: Лошицкий Роман
Бракосочетание
1976
Рождение ребёнка
23.12.1981
Сын: Лошицкий Николай
Мать ребёнка: Лошицкая (Васина) Татьяна
Рождение ребёнка
03.03.1983
Дочь: Залевская (Лошицкая) Наталья
Мать ребёнка: Лошицкая (Васина) Татьяна