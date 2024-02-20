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Лошицкий Александр

Место рождения

Казахстан, Алмаатинская обл. Илийский р-он, п Или

Дата рождения

05.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1958

Отец: Лошицкий Роман

Мать: Лошицкая (Рингельман) Эрна

Бракосочетание
1976

Жена: Лошицкая (Васина) Татьяна

Рождение ребёнка
23.12.1981

Сын: Лошицкий Николай

Мать ребёнка: Лошицкая (Васина) Татьяна

Рождение ребёнка
03.03.1983

Дочь: Залевская (Лошицкая) Наталья

Мать ребёнка: Лошицкая (Васина) Татьяна

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