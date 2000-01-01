Немыгин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немыгин Иван
Мать: Немыгина Авдотья
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Немыгина Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Немыгина Авдотья
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Немыгина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Немыгина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немыгина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Немыгина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Немыгина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немыгина Авдотья
Смерть
Неизвестно