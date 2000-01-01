Немыгин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немыгин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немыгин Иван

Мать: Немыгина Авдотья

Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Немыгина Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Немыгина Авдотья

Рождение ребёнка
1890

Сын: Немыгин Семён Иванович

Мать ребёнка: Немыгина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Николай Иванович

Мать ребёнка: Немыгина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немыгина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Немыгина Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Немыгина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немыгина Авдотья

Смерть
Неизвестно
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