Смолина Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.10.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1838
Сын: Смолин Прокопий Федотович
Отец ребёнка: Смолин Федот Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1841
Отец ребёнка: Смолин Федот Иванович
Загатье, Панфиловская волость, Рыбинский уезд
Смерть
17.10.1879 ст.