Смолина Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.10.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолин Федот Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1838

Сын: Смолин Прокопий Федотович

Отец ребёнка: Смолин Федот Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1841

Сын: Смолин Егор Федотович

Отец ребёнка: Смолин Федот Иванович

Загатье, Панфиловская волость, Рыбинский уезд
Смерть
17.10.1879 ст.

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