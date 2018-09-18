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Голобокова Тамара Михайловна

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Место рождения

Дидбиран

Дата рождения

18.04.1942

Дата смерти

18.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1942

Отец: Брызгалов Михаил Михайлович

Мать: Брызгалова Домна Тимофеевна

Дидбиран
Рождение ребёнка
28.08.1965

Дочь: Булавина Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Голобоков Алексей Евгеньевич

Екатерино-Никольское, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
31.03.1973

Дочь: Голобокова Оксана Алексеевна

Отец ребёнка: Голобоков Алексей Евгеньевич

Амурзет, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
18.09.2018
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