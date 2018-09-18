Голобокова Тамара Михайловна
Место рожденияДидбиран
Дата рождения18.04.1942
Дата смерти18.09.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1942
Дидбиран
Рождение ребёнка
28.08.1965
Дочь: Булавина Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Голобоков Алексей Евгеньевич
Екатерино-Никольское, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
31.03.1973
Дочь: Голобокова Оксана Алексеевна
Отец ребёнка: Голобоков Алексей Евгеньевич
Амурзет, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
18.09.2018