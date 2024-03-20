Ожигова Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1914
Дочь: Ожигова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ожигов Иван Николаевич
Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.12.1919
Дочь: Ожигова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Ожигов Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно