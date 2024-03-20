Ожигова Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожигова Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожигов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1914

Дочь: Ожигова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ожигов Иван Николаевич

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.12.1919

Дочь: Ожигова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Ожигов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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