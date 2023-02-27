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(Рогозина) Зиновья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Алексей

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозин Сергей

Отец ребёнка: Рогозин Алексей

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Рогозина) Агрипина

Отец ребёнка: Рогозин Алексей

Смерть
Неизвестно

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