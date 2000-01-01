Кравченко Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кравченко Надежда Козьминична

Отец ребёнка: Кравченко Козьма Николаевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кравченко Дмитрий Козьмич

Отец ребёнка: Кравченко Козьма Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Козьма Николаевич

Смерть
Неизвестно
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