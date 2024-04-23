Зайцева Анна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Анна Евсеевна

Место рождения

Алексеево, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеево, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
05.11.1910

Муж: Зайцев Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Зайцев Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1914

Дочь: (Зайцева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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