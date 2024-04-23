Зайцева Анна Евсеевна
Место рождения
Дата рождения1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1910
Рождение ребёнка
27.07.1912
Сын: Зайцев Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Зайцев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
27.07.1914
Дочь: (Зайцева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Фёдорович