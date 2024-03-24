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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Горелов Федор Ильич
Отец ребёнка: Горелов Илия Васильевич
сельцо Подосинки Ефремовского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов Иван Ильич
Отец ребёнка: Горелов Илия Васильевич
Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно