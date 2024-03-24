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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Горелов Федор Ильич

Отец ребёнка: Горелов Илия Васильевич

сельцо Подосинки Ефремовского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Иван Ильич

Отец ребёнка: Горелов Илия Васильевич

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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