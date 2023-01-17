Губский Трофим Андреянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губский Андреян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1799
Дочь: Агафья Трофимова
Мать ребёнка: Губская Евфимия Иванова
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 77об-78 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губская Евфимия Иванова
Смерть
Неизвестно