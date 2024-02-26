Иван Меньшой Васильев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Меньшой Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Василий Максимов (Ич)

Мать: Марфа Иванова (Вна)

Бракосочетание
29.01.1759

Жена: Меланья Васильева (Вна)

№ 3 в метрике свадеб https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S9P-T?i=91&wc=Q866-XSH:375541101,380331001,380331002,380772601&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Марья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Меланья Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Фирс Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Меланья Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1777
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