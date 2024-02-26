Иван Меньшой Васильев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Василий Максимов (Ич)
Мать: Марфа Иванова (Вна)
Бракосочетание
29.01.1759
Жена: Меланья Васильева (Вна)
№ 3 в метрике свадеб https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S9P-T?i=91&wc=Q866-XSH:375541101,380331001,380331002,380772601&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Марья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Меланья Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Фирс Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Меланья Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1777