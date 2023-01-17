Протасов Иван Юдин
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1850
По девятой ревизии Пожаровского сельского общества семьи Протасовых Ивану Юдину в 1850 году был 71 год Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольс... Показать все