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Протасов Иван Юдин

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Место рождения

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Протасов Трофим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
Ивернево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
По девятой ревизии Пожаровского сельского общества семьи Протасовых Ивану Юдину в 1850 году был 71 год Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Васильевском сельском обществе Усть-Сысольс... Показать все
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