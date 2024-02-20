(Гавриш) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федоренко Пелагея Кузьминична
Отец ребёнка: Федоренко Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Георгий Кузьмич
Отец ребёнка: Федоренко Кузьма Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Григорий Кузьмич
Отец ребёнка: Федоренко Кузьма Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно