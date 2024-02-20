(Гавриш) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гавриш) ?

(Гавриш) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федоренко Пелагея Кузьминична

Отец ребёнка: Федоренко Кузьма Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Федоренко Кузьма Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Федоренко Кузьма Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Кузьма Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close