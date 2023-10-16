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Вьялкин Сергей Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1957

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1957

Отец: Вьялкин Игорь Матвеевич

Мать: Вьялкина Полина Аверьяновна

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