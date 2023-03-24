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Лесников Назар Алексеевич

Место рождения

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесников Андрей (?) (?)

Мать ребёнка: Лесникова Пелогея Афанасьевна

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесников ?

Мать ребёнка: Лесникова Пелогея Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесникова Пелогея Афанасьевна

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Лесников Иван Назарович

Мать ребёнка: Лесникова Пелогея Афанасьевна

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Между 21.01.1912 и 21.01.1915

Сын: Лесников Григорий Назарович

Мать ребёнка: Лесникова Пелогея Афанасьевна

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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