Лесников Назар Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лесникова Пелогея Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесников ?
Мать ребёнка: Лесникова Пелогея Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1900
Мать ребёнка: Лесникова Пелогея Афанасьевна
Рождение ребёнка
Между 21.01.1912 и 21.01.1915
Сын: Лесников Григорий Назарович
Мать ребёнка: Лесникова Пелогея Афанасьевна
Смерть
Неизвестно