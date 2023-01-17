Вшивцев Сила Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Сила Михайлович

Вшивцев Сила Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Вшивцев Михаил Андреевич

Мать: Вшивцева Матрена Матвеева

Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Евстрат Силович

Мать ребёнка: Вшивцева Матрона

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Вшивцев Андрей Силович

Мать ребёнка: Вшивцева Матрона

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Вшивцев Силович

Мать ребёнка: Вшивцева Матрона

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Матрона

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close