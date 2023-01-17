Вшивцев Сила Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Вшивцева Матрона
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Вшивцева Матрона
Рождение ребёнка
1762
Сын: Вшивцев Силович
Мать ребёнка: Вшивцева Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Матрона
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763