Корольков Роман Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Корольков Роман Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корольков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королькова Иулиания Романовна

Мать ребёнка: Королькова (-) Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королькова Феодосия Романовна

Мать ребёнка: Королькова (-) Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королькова Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Королькова (-) Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Митрофан Романович

Мать ребёнка: Королькова (-) Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Иоанн Романович

Мать ребёнка: Королькова (-) Мария Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королькова (-) Мария Тарасовна

Смерть
Неизвестно

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