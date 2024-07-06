Корольков Роман Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корольков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королькова Иулиания Романовна
Мать ребёнка: Королькова (-) Мария Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королькова Феодосия Романовна
Мать ребёнка: Королькова (-) Мария Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королькова Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Королькова (-) Мария Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Митрофан Романович
Мать ребёнка: Королькова (-) Мария Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Иоанн Романович
Мать ребёнка: Королькова (-) Мария Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно