Матвиенко Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ребриков Мария
Мать ребёнка: Матвиенко Анна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Матвиенко Христофор
Мать ребёнка: Матвиенко Анна
Рождение ребёнка
?.07.1857
Сын: Матвиенко Ефим
Мать ребёнка: Матвиенко Анна
Кайчак, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матвиенко Анна
Смерть
Неизвестно