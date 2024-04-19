Михеев Филипп Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Михеев Алексей Миронович
Мать: Михеева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Стефанида
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Михеева (Михеева) Евфросиния Филипповна
Мать ребёнка: Михеева Стефанида
Рождение ребёнка
1811
Сын: Михеев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Михеева Стефанида
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Филипповна
Мать ребёнка: Михеева Стефанида
Смерть
Неизвестно