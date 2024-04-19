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Михеев Филипп Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Михеев Алексей Миронович

Мать: Михеева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Стефанида

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Михеева (Михеева) Евфросиния Филипповна

Мать ребёнка: Михеева Стефанида

Рождение ребёнка
1811

Сын: Михеев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Михеева Стефанида

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Михеева (Михеева) Параскевия Филипповна

Мать ребёнка: Михеева Стефанида

Смерть
Неизвестно

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