Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1899
Сын: Чаринцев Афанасий Антонович
Отец ребёнка: Чаринцев Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Чаринцева Авдотья Антоновна
Отец ребёнка: Чаринцев Антон Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чаринцева Александра Антоновна
Отец ребёнка: Чаринцев Антон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921