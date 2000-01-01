Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1899

Сын: Чаринцев Афанасий Антонович

Отец ребёнка: Чаринцев Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Чаринцева Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Чаринцев Антон Яковлевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чаринцева Александра Антоновна

Отец ребёнка: Чаринцев Антон Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Антон Яковлевич

Смерть
1921
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