Цуканова (Медведкова) Маргарита Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканова (Медведкова) Маргарита Алексеевна

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Место рождения

Москва

Дата рождения

09.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1991

Отец: Медведков Алексей Юрьевич

Мать: Медведкова (Лапшина) Наталья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1991
Образование
С ?.09.1998 по ?.06.2006
среднее общеобразовательное
Образование
С ?.09.2006 по ?.06.2009
среднее специальное | специалист
Образование
С ?.09.2009 по 2015
высшее | Current education:1
Бракосочетание
29.?.2020

Муж: Цуканов Денис Валерьевич

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