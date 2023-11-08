Цуканова (Медведкова) Маргарита Алексеевна
Место рожденияМосква
Дата рождения09.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1991
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1991
Образование
С ?.09.1998 по ?.06.2006
среднее общеобразовательное
Образование
С ?.09.2006 по ?.06.2009
среднее специальное | специалист
Образование
С ?.09.2009 по 2015
высшее | Current education:1
Бракосочетание
29.?.2020