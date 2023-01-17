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Солдатов Логин Александрович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1813

Дата смерти

22.02.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Солдатов Александр Михайлович

Мать: Солдатова Агафья

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Солдатов Фёдор Логинович

Мать ребёнка: Солдатова Васса Павловна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Солдатов Кирилл Логинович

Мать ребёнка: Солдатова Васса Павловна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евпраксия Логиновна

Мать ребёнка: Солдатова Васса Павловна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березуцкая Евдокия Логиновна

Мать ребёнка: Солдатова Васса Павловна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Васса Павловна

Смерть
22.02.1895 ст.
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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