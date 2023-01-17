Солдатов Логин Александрович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти22.02.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Солдатов Александр Михайлович
Мать: Солдатова Агафья
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Солдатова Васса Павловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Солдатов Кирилл Логинович
Мать ребёнка: Солдатова Васса Павловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евпраксия Логиновна
Мать ребёнка: Солдатова Васса Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березуцкая Евдокия Логиновна
Мать ребёнка: Солдатова Васса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Васса Павловна
Смерть
22.02.1895 ст.