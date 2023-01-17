Коваленко (Пархоменко) Полина (Пелагея) Теретьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край