Коваленко (Пархоменко) Полина (Пелагея) Теретьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко (Пархоменко) Полина (Пелагея) Теретьевна

Коваленко (Пархоменко) Полина (Пелагея) Теретьевна

avatar

Место рождения

Новоосиново, Харківська область

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоосиново, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Ефим Ермолаевич

Смерть
1976
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close