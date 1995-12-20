Сафонова (Гришенкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонова (Гришенкова) Мария

Сафонова (Гришенкова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.1942 ст.

Дата смерти

20.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1942 ст.

Отец: Гришенков Сидор

Мать: Гришенкова Марфа

Развод
Неизвестно

Муж: Никулин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адашинская (Гришенкова) Галина

Отец ребёнка: Никулин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Анатолий

Рождение ребёнка
07.04.1960

Сын: Сафонов Сергей

Отец ребёнка: Сафонов Анатолий

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.1995
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.