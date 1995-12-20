Сафонова (Гришенкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.1942 ст.
Дата смерти20.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.1942 ст.
Отец: Гришенков Сидор
Мать: Гришенкова Марфа
Развод
Неизвестно
Муж: Никулин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адашинская (Гришенкова) Галина
Отец ребёнка: Никулин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафонов Анатолий
Рождение ребёнка
07.04.1960
Сын: Сафонов Сергей
Отец ребёнка: Сафонов Анатолий
Смерть
20.12.1995