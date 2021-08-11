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Колодеев Олег Витальевич
Колодеев Олег Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.1964
Пол
Мужской
Отец
Колодеев Виталий Гаврилович
1940 г.р.
Мать
Колодеева (Абросова) Нина Павловна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1964
Отец:
Колодеев Виталий Гаврилович
Мать:
Колодеева Нина Павловна
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