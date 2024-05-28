Гельман Анна Абрамовна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гельман Анна Абрамовна

Место рождения

Бессарабия

Дата рождения

1880

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Гельман Абрам

Мать: не указана

Бессарабия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сладкопевцев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сладкопевцева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Сладкопевцев Владимир Владимирович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Сладкопевцева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Сладкопевцев Владимир Владимирович

Смерть
1980

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