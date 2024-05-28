Гельман Анна Абрамовна
Место рожденияБессарабия
Дата рождения1880
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Гельман Абрам
Мать: не указана
Бессарабия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сладкопевцева Вера Владимировна
Отец ребёнка: Сладкопевцев Владимир Владимирович
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Сладкопевцева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Сладкопевцев Владимир Владимирович
Смерть
1980