Мишина (Филипова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишина (Филипова) Екатерина

Мишина (Филипова) Екатерина

Место рождения

Монастырское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1904

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Филипова Иван Петрович

Мать: Филипова (Филипова) Ефросинья Осиповна

Монастырское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Павел

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Павел

Смерть
1999
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Монастырское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.