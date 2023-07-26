Мишина (Филипова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишин Павел
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Павел
Смерть
1999
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно