Ерошенко Агафия Сер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошенко Агафия Сер.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ерошенко Карп Максимович

Отец ребёнка: Ерошенко Максим

Талды-Курганская обл., г. Семиречье
Рождение ребёнка
1920

Сын: Ерошенко Андрей Максимович

Отец ребёнка: Ерошенко Максим

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1923

Сын: Ерошенко Григорий Максимович

Отец ребёнка: Ерошенко Максим

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерошенко Максим

Смерть
Неизвестно
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