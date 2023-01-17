Ерошенко Агафия Сер.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Ерошенко Максим
Талды-Курганская обл., г. Семиречье
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ерошенко Андрей Максимович
Отец ребёнка: Ерошенко Максим
Рождение ребёнка
09.01.1923
Сын: Ерошенко Григорий Максимович
Отец ребёнка: Ерошенко Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерошенко Максим
Смерть
Неизвестно