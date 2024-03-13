Spomer John
Место рожденияDenver, Arapahoe, Colorado, United States
Дата рождения29.01.1903
Дата смерти26.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1903
Отец: Spomer Georg Balthasar
Мать: Catharina Maria
Denver, Arapahoe, Colorado, United States
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
26.09.1972
Rogers City, MI
Похороны
Неизвестно
Rogers City, Presque Isle, Michigan, United States of America