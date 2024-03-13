Spomer John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Spomer John

Место рождения

Denver, Arapahoe, Colorado, United States

Дата рождения

29.01.1903

Дата смерти

26.09.1972

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1903

Отец: Spomer Georg Balthasar

Мать: Catharina Maria

Denver, Arapahoe, Colorado, United States
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
26.09.1972
Rogers City, MI
Похороны
Неизвестно
Rogers City, Presque Isle, Michigan, United States of America
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