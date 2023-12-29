Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечкина (Бабенко) Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Бабенко Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабенко Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабенко Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабенко Егор
Смерть
Неизвестно