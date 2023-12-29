Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна

Бабенко (Селивоненко) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селивоненко Сергей Никифорович

Мать: Селивоненко Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечкина (Бабенко) Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Бабенко Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенко Иван Егорович

Отец ребёнка: Бабенко Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенко Михаил Егорович

Отец ребёнка: Бабенко Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабенко Егор

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.