Коврижных (Мышкина) Ульяния Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных (Мышкина) Ульяния Коврижных

Коврижных (Мышкина) Ульяния Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Мышкин Леонтий Мышкин

Мать: Мышкина Ирина Селезнева

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Улита

Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Иван Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Иван

Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1797

Сын: Коврижных Сидор

Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Коврижных Иван

Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коврижных Савва

Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марфа Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close