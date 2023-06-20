Коврижных (Мышкина) Ульяния Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Мышкин Леонтий Мышкин
Мать: Мышкина Ирина Селезнева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Улита
Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коврижных Иван
Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1797
Сын: Коврижных Сидор
Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Коврижных Иван
Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коврижных Савва
Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марфа Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Корнил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно