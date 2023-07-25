Семушев Владимир Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семушев Владимир Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семушев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Худякова (Семушева) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семушев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Худякова (Семушева) Татьяна Николаевна

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