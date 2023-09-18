Козлов Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1974
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1974
Отец: Козлов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
17.09.1999
Старая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.12.2001
Сын: Козлов Александр Борисович
Мать ребёнка: Кононова Наталья Сергеевна
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.06.2003
Дочь: Козлова Юлия Борисовна
Мать ребёнка: Кононова Наталья Сергеевна
Развод
2005