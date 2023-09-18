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Козлов Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1974

Отец: Козлов Александр Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1999

Жена: Кононова Наталья Сергеевна

Старая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.12.2001

Сын: Козлов Александр Борисович

Мать ребёнка: Кононова Наталья Сергеевна

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.06.2003

Дочь: Козлова Юлия Борисовна

Мать ребёнка: Кононова Наталья Сергеевна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
2005

Жена: Кононова Наталья Сергеевна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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