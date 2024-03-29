Поземук (Поземук) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поземук (Поземук) Вера

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Место рождения

Новая Одесса

Дата рождения

06.12.1906

Дата смерти

30.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1906

Отец: Поземук Янкель (Яков)

Мать: Поземук София

Новая Одесса
Рождение ребёнка
06.12.1931

Сын: Дуэль Игорь

Отец ребёнка: Дуэль Рафаил (Рифоел) Симхович

Колпино
Бракосочетание
07.12.1936

Муж: Дуэль Рафаил (Рифоел) Симхович

Новосибирск
Рождение ребёнка
19.10.1937

Сын: Дуэль Олег

Отец ребёнка: Дуэль Рафаил (Рифоел) Симхович

Нарофоминск
Развод
Неизвестно

Муж: Дуэль Рафаил (Рифоел) Симхович

Смерть
30.11.1979
Рига
Похороны
Неизвестно
Лесное кладбище, Рига
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