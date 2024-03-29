Поземук (Поземук) Вера
Место рожденияНовая Одесса
Дата рождения06.12.1906
Дата смерти30.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1906
Отец: Поземук Янкель (Яков)
Мать: Поземук София
Новая Одесса
Рождение ребёнка
06.12.1931
Сын: Дуэль Игорь
Отец ребёнка: Дуэль Рафаил (Рифоел) Симхович
Колпино
Бракосочетание
07.12.1936
Новосибирск
Рождение ребёнка
19.10.1937
Сын: Дуэль Олег
Отец ребёнка: Дуэль Рафаил (Рифоел) Симхович
Нарофоминск
Развод
Неизвестно
Смерть
30.11.1979
Рига
Похороны
Неизвестно
Лесное кладбище, Рига