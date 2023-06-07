Перваков Малофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перваков Малофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1650

Дата смерти

Между 1665 и 1715

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Перваков Козьма Малофеев

Мать ребёнка: Софья Панфилова

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Перваков Семен Малофеев

Мать ребёнка: Софья Панфилова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Панфилова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1665 и 1715
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