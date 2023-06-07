Перваков Малофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1650
Дата смертиМежду 1665 и 1715
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1668
Мать ребёнка: Софья Панфилова
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: Софья Панфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Панфилова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1665 и 1715