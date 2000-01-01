Меркушева Феодосия Феодулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Улита Онофриева
Отец ребёнка: Меркушев Онофрий Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ефимия Онофриева
Отец ребёнка: Меркушев Онофрий Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Меркушев Онофрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816