Меркушева Феодосия Феодулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Феодосия Феодулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Улита Онофриева

Отец ребёнка: Меркушев Онофрий Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ефимия Онофриева

Отец ребёнка: Меркушев Онофрий Васильевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Меркушев Пётр Онофриев

Отец ребёнка: Меркушев Онофрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Онофрий Васильевич

Смерть
После 1816
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