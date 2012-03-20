Захаров Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1959
Дата смерти20.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1959
Рождение ребёнка
07.07.1982
Дочь: Захарова Олеся Николаевна
Мать ребёнка: Пешкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
08.02.1986
Дочь: Захарова Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Пешкова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Ольга Васильевна
Смерть
20.03.2012