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Захаров Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1959

Дата смерти

20.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1959

Отец: Захаров Василий Иванович

Мать: Просветова Анна Степановна

Рождение ребёнка
07.07.1982

Дочь: Захарова Олеся Николаевна

Мать ребёнка: Пешкова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
08.02.1986

Дочь: Захарова Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Пешкова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Ольга Васильевна

Смерть
20.03.2012
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